Intervention policière après une bagarre au centre d’accueil de Fedasil à Poelkapelle

Une bagarre impliquant une quarantaine de personnes a éclaté mardi après-midi au centre d’accueil pour demandeurs d’asile de Poelkapelle (Flandre occidentale). La police a dû intervenir en nombre. Dans la foulée, le secrétaire d'Etat à l’Asile et la Migration, Sammy Mahdi, a qualifié les faits d'"irrespectueux et inacceptable".

Une patrouille avait déjà été sollicitée dans la matinée, mais la situation s’est dégradée. "C’est un conflit qui couve depuis un certain temps, entre des résidents afghans et palestiniens", explique un porte-parole de la police locale (Arro Ieper). "La présence policière a permis d’éviter une escalade. Cinq meneurs ont été interpellés et emmenés pour audition. Ils avaient des armes prohibées sur eux, des coups-de-poing américains notamment."

Un homme a été emmené en centre fermé et une famille a été envoyée dans une maison de retour.

Une fois le calme rétabli, la police a fouillé le centre de Fedasil à la recherche d’armes éventuelles. Les bus qui entraient dans le centre ont également été contrôlés.

La police restera vigilante la nuit prochaine aux abords de l’édifice.

"C’est totalement irrespectueux et inacceptable"', a commenté le secrétaire d’État à l’Asile et la Migration, Sammy Mahdi. "Fedasil (Agence pour l’accueil des demandeurs d’asile) prône la tolérance zéro pour ce genre de bagarre. Tout personne arrivant dans notre réseau d’accueil est priée de se comporter correctement." Le secrétaire d'Etat espère que les protagonistes seront rapidement sanctionnés pour ces faits.