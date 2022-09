Втручання поліції, пов’язане з агресивною ультраправою групою | Intervention de la police liée à un groupe d’extrême droite violent

Des coups de feu ont été échangés lors d’une perquisition menée par la police ce matin à Merksem, en province d’Anvers. Un suspect est décédé.

L’opération de police visait un groupuscule de personnes soupçonnées de proximité avec l’extrême droite violente.

Les enquêteurs recherchaient des armes, notamment des armes de fabrication artisanale, selon nos informations. Toujours selon les éléments récoltés par la RTBF, outre le volet trafic d’arme des investigations, les suspects sont soupçonnés de tentative d’attentat terroriste.

Le parquet fédéral qui chapeaute ce dossier indique qu’une dizaine de perquisitions ont eu lieu dans plusieurs communes de la province d’Anvers (Merksem, Zandvliet, Anvers, Deurne, Berchem, Kasterlee et Gand), sous la direction d’un juge d’instruction anversois.

Dans un communiqué diffusé en milieu de matinée, le parquet confirme que les investigations menées portent sur " des faits de préparation d’un attentat terroriste et d’infraction à la législation sur les armes ". Le parquet fédéral fait mention de " la saisie de très nombreuses armes et munitions dont le décompte et l’analyse devront être réalisés dans les prochains jours ". Certaines armes présentes sur place étaient légalement enregistrées.

Il y a eu une saisie de très nombreuses armes et munitions . Le parquet d’Anvers est également descendu sur place pour enquêter sur les circonstances de l’échange de tirs lors de la perquisition menée avec l’appui des unités spéciales de la police fédérale.

Ces dernières années, l'Organe de coordination pour l'analyse de la menace (Ocam) a plusieurs fois fait savoir son inquiétude au sujet de la montée de l’extrémisme de droite. Contacté ce matin, l’Ocam ne souhaite pas s’exprimer dans le cadre du dossier judicaire en cours. 62 extrémistes de droite figurent actuellement dans la banque de donnée commune cordonnée de l’Ocam.