Втручання поліції, пов’язане з агресивною ультраправою групою | Intervention de la police liée à un groupe d’extrême droite violent

Під час обшуку, проведеного поліцією сьогодні вранці в Мерксемі, провінція Антверпен, відбулася перестрілка. Підозрюваний помер.

Поліцейська операція була спрямована на невелику групу людей, підозрюваних у зв’язках із агресивними ультраправими.

Слідчі шукали зброю, в тому числі, за нашою інформацією, саморобну. Проте згідно зі зібраними RTBF матеріалами, окрім компоненту розслідування щодо торгівлі зброєю, підозрюваних підозрюють у спробі теракту.

Федеральна прокуратура, яка розглядає цю справу, вказує, що близько десяти обшуків було проведено в кількох муніципалітетах провінції Антверпен (Мерксем, Зандвліт, Антверпен, Дерне, Берхем, Кастерлі та Гент) під керівництвом судді з освіти Антверпена.

У заяві, опублікованій вранці, прокуратура підтверджує, що проведені перевірки стосуються "фактів підготовки теракту та порушення законодавства про зброю". У федеральній прокуратурі йдеться про "вилучення великої кількості зброї та боєприпасів, підрахунок і аналіз яких мають бути проведені найближчими днями". Деяка зброя, наявна на місці, була законно зареєстрована.

Вилучено велику кількість зброї та боєприпасів. На місце також виїхала прокуратура Антверпена, щоб розслідувати обставини перестрілки під час обшуку, проведеного за підтримки спецпідрозділів федеральної поліції.

В останні роки Координаційний орган з аналізу загроз (Ocam) неодноразово висловлював свою стурбованість зростанням правого екстремізму. Окам, з яким зв’язалися сьогодні вранці, не бажає говорити в контексті поточної судової справи. У скоординованій загальній базі даних Ocam наразі перераховано 62 правих екстремісти.