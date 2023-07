Le coordinateur national pour la lutte contre le terrorisme et la sécurité (NCTV) aux Pays-Bas note pour sa part qu’il existe "de plus en plus de signaux indiquant que des organisations djihadistes se préparent à commettre des attentats terroristes en Europe". Son dernier rapport, publié à la fin du mois de mai, fait état d’une menace provenant "principalement des réseaux contrôlés par les structures de l’Etat islamique en Syrie et en Afghanistan".

La branche afghane de l’Etat islamique, l’État islamique de la Province du Khorasan (ISKP) a gagné en force après la prise de pouvoir des talibans en août 2021. Dans ce contexte, l’OCAM et le coordinateur néerlandais pour la lutte contre le terrorisme font référence dans leurs publications aux propos tenus par un haut responsable militaire américain devant le Sénat au mois de mars. Selon le général Kurilla, l’État islamique du Khorasan est en train d’acquérir en Afghanistan "la capacité de frapper les intérêts occidentaux dans le monde entier, avec comme ultime objectif de frapper le territoire américain".

Par ailleurs, parmi d’autres constats, l’analyse du NCTV fait référence à la situation en Ukraine et affirme que "sous la pression de la violence de la guerre, un certain nombre d’adeptes du djihadisme qui y étaient basés ont fui le pays et se sont retrouvés en Europe occidentale".