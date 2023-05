Interruption du trafic ferroviaire entre Écaussinnes et La Louvière

L’incendie d’un train de marchandises a entraîné vendredi après-midi l’interruption de la circulation ferroviaire sur la ligne 117, dans les deux sens, entre Écaussinnes et La Louvière-Centre, a indiqué Infrabel, le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire belge, à l’agence Belga.

Le train, qui transporte de l’acier et aucune marchandise dangereuse, a pris feu vers 17h50 à hauteur d’un passage à niveau à Marche-lez-Écaussinnes. L’incendie n’a fait aucun blessé. La police et les pompiers sont descendus sur place pour sécuriser les lieux, circonscrire les flammes et déterminer les causes du brasier. La SNCB a mis en place un service de bus pour les voyageurs et voyageuses empruntant la ligne touchée.