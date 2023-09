Interrompu en plein concert par des activistes écologiques, Vladimir Jurowski les défend et leur donne la parole

L’une des activistes s’est alors levée, et après une poignée de main avec le chef d’orchestre, s’est mise à parler de l’urgence climatique, non sans s’excuser au préalable d’avoir à interrompre le concert. Et alors que certains membres du public manifestaient à nouveau leur désapprobation, Vladimir Jurowski, lui-même engagé à sa façon dans la lutte pour la défense du climat, a repris la parole et a déclaré, d’un ton ferme : "Laissez-la parler. Ou je quitte la scène tout de suite, si vous ne la laissez pas finir."

Après cet incident, le concert a pu reprendre avec le quatrième mouvement de la symphonie n°4 de Bruckner. La direction du Festival de Lucerne a publié le lendemain un communiqué de presse, dans lequel elle a salué la réaction "calme et constructive" de Jurowski en permettant aux deux jeunes activistes de prendre brièvement la parole. Par contre, elle déclare n’avoir "aucune sympathie pour la façon dont les deux activistes ont agi."

La vidéo de l’incident fait le tour des réseaux sociaux depuis plusieurs jours, et de nombreux commentaires saluent le "respect" de Jurowski pour la parole des jeunes qui luttent pour la défense du climat. D’autres commentaires critiquent au contraire la façon de faire des activistes, relançant une nouvelle fois le débat sur la désobéissance civile et les méthodes utilisées par certains activistes écologiques.