Interrompre son traitement hormonal du cancer du sein pour tomber enceinte est sans danger.

Cinq pour cent des femmes atteintes d'un cancer du sein ont moins de 40 ans. Après leur traitement contre la maladie, les femmes atteintes d'une tumeur hormonosensible doivent suivre une thérapie hormonale pendant encore 5 à 10 ans, une période pendant laquelle elles ne peuvent pas concevoir d'enfant.

Jusqu'à présent, de nombreuses jeunes femmes devaient reporter ou renoncer à leur désir de grossesse.

Une nouvelle étude a cependant démontré que les femmes pouvaient interrompre sans crainte leur thérapie hormonale après deux ans pour concevoir un enfant. L'étude, menée de décembre 2014 à décembre 2019, a suivi 518 femmes âgées de 42 ans ou moins qui souhaitaient tomber enceintes. Les patientes ont accepté de suspendre leur thérapie hormonale pendant environ deux ans afin de tenter de réaliser leur désir de grossesse. Avant d'interrompre leur traitement, elles étaient sous thérapie hormonale depuis 18 à 30 mois.

L'étude a inclus des patientes de 116 hôpitaux, 20 pays différents et quatre continents. Les résultats ont montré que le risque de récidive du cancer n'était pas plus élevé chez les patientes qui ont interrompu leur traitement que chez celles qui l'ont poursuivi. Le pourcentage de femmes dont le cancer du sein est revenu après l'interruption était comparable à celles qui n'avaient pas interrompu leur traitement. En conséquence, presque toutes les femmes ont pu réaliser leur souhait de maternité et donner naissance à un bébé en bonne santé.