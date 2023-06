Interrogé sur sa relation avec Haaland, De Bruyne répond sans détour : "Je suis heureux avec ma femme"

Kevin De Bruyne pense souvent à la Coupe aux grandes oreilles... un rêve qui est également devenu une obsession: "C'est un peu des deux. Tout footballeur professionnel veut gagner la Ligue des champions et être au sommet, avec son équipe et à titre individuel. Quand tu gagnes la Ligue des champions, tu as atteint la plus grande chose qu'un joueur puisse atteindre. (...) Pour moi les sept années à City ont été incroyables, avec beaucoup de hauts. Nous n'avons pas encore été capables de gagner la Ligue des champions. On a été bons dans cette compétition, on doit juste trouver la manière de gagner cette première. Pour le club et les supporters, ce serait incroyable", a conclu le Diable Rouge.