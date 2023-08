Interrail : depuis plus de 50 ans, le pass ferroviaire vous invite au voyage

Plusieurs formules sont possibles. La plus populaire : l’Interrail Global pass adulte. Pour 352 euros, il permet de voyager sept jours, étalés sur un mois. Et vous pouvez emmener jusqu’à deux enfants de moins de 11 ans gratuitement. Milèna et son compagnon avait opté pour la formule un mois/quatre jours de voyage.

En voiture ou en avion, on ne serait pas allés si loin avec un bébé.

Attention, parfois, des suppléments sont demandés. "C’est en France, pour le TGV, que nous avons payé les suppléments les plus élevés. Au total, cela nous a coûté entre 350 et 400 euros par adulte. Pour un mois de voyage, dans le Tyrol, en Italie et en France." Mais la formule reste avantageuse, selon le couple. "En voiture ou en avion, on ne serait pas allés si loin avec un bébé."

Sur l’application, il est possible de simuler les trajets et les éventuels suppléments. Pensez à vous y prendre suffisamment à l’avance. Aussi, n’hésitez pas à vous rendre au bureau Interrail de la gare de Bruxelles-Midi pour toutes vos questions. Un contact humain peut être rassurant et vous pourrez vous faire aiguiller dans l’élaboration de votre trajet.