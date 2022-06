Interprovincial : Hornu mouillera le maillot jusqu’au bout

Hornu, c’est aussi l’équipe du frère du Standardmen Selim Amallah, Mohamed, lequel était même capitaine avant d’écoper d’une lourde suspension en séance du comité provincial pour son exclusion lors du match arrêté du 6 février dernier face au Pays Blanc Antoing. Cet après-midi-là, le gardien Akou Buffon et le T2-délégué Antony Pasqualino avaient aussi vu rouge.



" Toute cette histoire nous a coûté beaucoup d’énergie" embraye encore le président. "L’arbitre a arrêté le match car il se sentait menacé. A mon sens, il y avait moyen de gérer cela autrement. Nous avons perdu sur le tapis vert. A l’aller, en début de championnat, contre la même formation d’Antoing, nous avons aussi perdu 0-5 car nous n’avions pas les deux joueurs de moins de 21 ans réglementaires sur la feuille de match. Ce point du règlement nous a aussi fait perdre 0-5 face à Biévène. Bref, sans toutes ces unités perdues sur le tapis vert, je reste persuadé que nous aurions été champions. Monceau est un beau lauréat, mais nous avions vraiment l’équipe pour rivaliser. Ces moments compliqués nous ont servis de leçon. Nous pensions nous en tirer avec des transactions financières, mais nous savons à présent que les règles ont été modifiées. On vérifie tous deux fois plutôt qu’une. Dimanche dernier, notre défenseur Telly Makinguet était suspendu. Peut-il jouer dimanche ? Nous allons le demander directement à l’ACFF. Nous veillons à donner une meilleure image encore de notre club. "



A la suite du match remis de dimanche dernier, l’entraîneur de Meix-devant-Virton, Philippe Petit n’avait pas hésité à déclarer qu’il avait à présent une meilleure idée de la valeur de son adversaire, qu’il pourrait mieux disposer ses pions et affiner sa tactique.



Le football direct des Hennuyers avait surpris les Gaumais, pas très à l’aise tout de même durant cette première mi-temps. " Personne ne gagnera 3 ou 4-0 dans ce genre d’opposition, conclut le président Yilmaz. Il y a du muscle de part et d’autre et tout risque de se jouer sur un coup de dés. "



Les frères Ayoub et Samir Belasfar, Quentin Van Waeyenbergh, Mehdi Gourad, Logan Desomberg, pour ne citer qu’eux, en plus de ceux cités plus haut dans cet article ont du football dans les jambes. Restera juste à voir qui de Meix ou Hornu a encore assez de jus.



La saison a été longue, tellement longue…