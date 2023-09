Interpol : 100 ans de coopération policière internationale

Interpol et la Belgique : "u n tsunami d’informations"

La Belgique entretient des relations étroites avec ses voisins néerlandais et français. Avec Interpol, les trois pays ont lancé l’opération Identify Me, une opération visant à identifier des femmes tuées dans des circonstances violentes et pour lesquelles l’enquête piétine. Suite à cet appel à témoins, 700 indices sérieux ont été récoltés. Les enquêtes se poursuivent.

Plus que jamais, les enquêtes sont internationales et le nombre de messages échangés ne cesse d’augmenter.

"Ces dernières années, on a vécu une augmentation impressionnante de signalements et messages internationaux. En Belgique en 2012, environ 80.000 messages étaient traités par an. En 2017, l’année qui a suivi les attentats terroristes de Bruxelles, ce nombre était déjà de 250.000. L’année dernière, plus de 500.000 messages ont été traités, il s’agit d’un tsunami d’informations sans précédent. Le dossier SKY ECC a entraîné une augmentation supplémentaire de 25% les messages échangés" explique Peter De Buysscher.