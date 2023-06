Internet : vos objets connectés sont aussi les outils des pirates

Nous serons nombreux à bientôt partir en vacances et donc, nous vous partageons quelques conseils si vous utilisez des objets connectés à votre domicile. Vous devez savoir que des pirates peuvent réussir à les hacker à cause de notre manque de vigilance ou encore en profitant de failles de sécurité. Après analyse, la KULeuven a justement découvert 54 failles sur 16 appareils. Ces outils peuvent donc mettre à disposition de nombreuses informations qui nous concernent.

Si vous utilisez, par exemple, un lave-vaisselle, dont vous gérez l’activité via votre application Home-Connect, cet outil permettra aux cambrioleurs de découvrir que vous n’êtes pas à votre domicile. Et si vous disposez d’un aspirateur robot, dans ce cas, le cambrioleur pourra récupérer le plan de votre habitation. Il est donc toujours important de veiller à la sécurité de nos outils.

Nous vous partageons les conseils du SPF Intérieur afin de vous protéger :

Le premier est de toujours s’informer à propos de l’appareil que nous voulons acheter.

Autre conseil, celui de se méfier des produits qui nous sont proposés sur un web hop à un prix plus attractif que les appareils de marque. Le problème, c’est qu’ils ne vont pas nous offrir des paramètres de sécurité efficaces. Une recherche d’avis sur le Net les concernant est donc toujours indispensable. Et quand vous avez acheté cet appareil, vous devez également prendre le temps de lire le manuel d’utilisation. Vous y trouverez les mesures de protection à mettre en place avec, bien sûr, la nécessité de modifier le mot de passe.

Autre élément à ne jamais oublier, ce sont les mises à jour du système de votre objet connecté. Donc, consultez régulièrement le site de la marque à l’origine de cet outil ce qui vous permettra de voir si une nouvelle version de son système est disponible.

Et puis, comme nous l’avions déjà évoqué, il est toujours important de veiller à la sécurité de votre point WiFi car de nombreux appareils y sont connectés. De cette manière, profitant d’une faille de l’un d’eux, une personne s’approchant de votre domicile, pourrait en prendre le contrôle et perturber son activité. Et elle pourrait également profiter de votre WiFi pour envoyer des messages ou des commentaires sans être identifiable.