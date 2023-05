Internet : Vinted, nouvelle source de revenus pour les arnaqueurs

Ces dernières semaines, nous avons reçu de nombreux témoignages en lien avec le site Vinted. Une dame qui propose des vêtements, nous précise qu’une personne la contacte rapidement et lui dit qu’elle veut les acheter. Pour effectuer le paiement, elle lui demande le numéro de compte et l’informe qu’elle va rapidement faire le virement. La mauvaise surprise pour la dame, c’est qu’elle découvre que l’argent qu’elle avait conservé dans son porte-monnaie Vinted, a été retiré et transféré vers un profil qu’elle ne connaissait pas.

Quelques heures plus tard, consultant son compte bancaire, elle découvre également un virement sortant de 500€. Après une recherche sur ces tendances, nous découvrons que les pirates ouvrent des comptes bancaires situés soit au Luxembourg, soit en Allemagne ou encore, en Irlande. Et pour éviter de se faire repérer, ils utilisent la technique des transferts automatiques vers d’autres comptes.

Si la victime dépose plainte, cela risque donc de rendre la procédure d’investigation beaucoup plus longue parce qu’il faudra contacter les banques des différents pays et demander vers quel autre pays sont partis les montants concernés.

N’oublions pas que les pirates peuvent aussi usurper l’identité d’une personne ce qui permettra de les rendre discrets.

En fait, pour réussir cette arnaque, ils profitent d’une quantité énorme d’adresses mails, de mots de passe et de données bancaires disponibles dans le Darkweb. Grâce à toutes ces informations, ils ont ainsi pu tester les connexions aux comptes d’utilisateurs de Vinted. Et en accédant aux comptes des utilisateurs, ils trouvent un nombre important d’informations comme le numéro de la carte bancaire que la personne a enregistrée pour effectuer ses paiements.

Disposant de ces données, ils peuvent l’utiliser pour payer une commande sur un site de vente en ligne. Ce qui nous permet de comprendre la situation décrite par cette dame.

Pour vous préserver, nous vous invitons donc à utiliser une adresse mail et un mot de passe uniquement dédiés à Vinted. Et soyez toujours attentifs avec les mails, les SMS ou les appels téléphoniques que vous recevez car les liens à cliquer peuvent vous inviter à communiquer des informations personnelles.