Internet : un virus qui surveille votre application bancaire

La société Cleafy nous a récemment mis en garde au sujet d’un logiciel malveillant qui vise les smartphones et qui a fait son retour en décembre dernier. Nommé Brata, ce logiciel avait déjà été signalé en 2019. Il s’agit d’un cheval de Troie qui, une fois installé, permet de surveiller l’application bancaire de l’utilisateur. Il va effectuer des captures d’écran et les envoyées aux pirates.

Pour permettre son installation, ces pirates proposaient une mise à jour de Whatsapp. Grâce à cela, ils se donnaient une chance de faire très rapidement réagir les utilisateurs de cette messagerie. Apprenant son existence, Google a évidemment supprimé cette fausse application mais, Brata vient de faire son retour avec une nouvelle technique.

Actuellement, il s’installe sur les smartphones après que l’utilisateur a réagi à un message qui semble provenir de sa banque. Elle insiste sur l’importance de protéger ses données et l’invite à consulter les détails en cliquant sur un lien contenant la mention " aide ". Et là, en donnant suite, la personne arrive sur une page parfaitement identique à celle de sa banque. Elle est alors invitée à installer une application pour sécuriser son compte.

De cette manière, les pirates vont pouvoir prendre le contrôle du téléphone. Et quand l’utilisateur ouvrira son application bancaire, ils en seront informés et ils recevront toutes les données de connexion.

Les pays qui ont actuellement été les plus touchés sont la Grand-Bretagne, la Pologne ou encore l’Italie. Mais, ne soyons pas naïfs, notre pays n’est certainement pas à l’abri. Ce qui est également signalé dans cette étude, c’est que Brata permet de formater le smartphone de l’utilisateur. Et de cette manière, si les pirates ont réussi à effectuer un transfert d’argent, ils pourront faire disparaître toutes les traces.

Notre conseil sera donc de ne jamais réagir à des messages comme ceux que nous vous avons décrits et, en cas de doute, de ne pas hésiter à contacter votre banque pour en savoir plus. Google étant attentif à ces situations, il est aussi important de vérifier les avis au sujet d’une application qui vous intéresse. Une petite recherche et vous découvrirez les commentaires de celles et ceux qui en font déjà usage.