Internet : Un outil qui profite à certains criminels !

Dans plusieurs pays, il a été constaté que des voleurs de voitures en faisaient usage. Découvrant un luxueux modèle, ils y collent le petit boîtier et l’associent à leur téléphone. Ils peuvent ainsi discrètement suivre le propriétaire. Rentrant chez lui, il va peut-être la laisser à distance de sa maison. Et la nuit, les voleurs pourront l’emporter.

Une autre tendance qui nous a été signalée, le suivi d’une dame par son ancien compagnon. Ayant lui aussi placé un AirTag sous le pare-chocs de la voiture, il pouvait connaître toute son activité et lui envoyait ensuite des messages moqueurs et insultants. Et c’est parce que cette dame disposait d’un iPhone qu’elle a reçu une notification l’informant qu’un AirTag inconnu était à proximité. Grâce à la fonction Localiser, elle a pu le retrouver.

Prenant connaissance de ces situations, Apple a modifié une série de paramètres. Dans un premier temps, si un Airtag se trouvait proche de vous, il fallait 3 jours avant de recevoir une alerte sonnerie. Désormais, il réagira plus rapidement après avoir été connecté à l’iPhone de celui qui l’a déposé dans votre sac ou l’a collé à votre voiture. En se manifestant, vous pourrez alors le localiser et vous en débarrasser.

Si vous n’avez pas d’iPhone, l’AirTag va se faire entendre en sonnant de manière très forte. Et là, le découvrant, si vous suspectez un suivi, vous pouvez le bloquer en retirant la batterie. Avec un smartphone qui fonctionne sous Android, vous pouvez installer l’application Tracker Detect, proposée par Apple depuis fin décembre. L’app permet de localiser un traqueur à proximité, qu’il s’agisse d’un AirTag ou d’un produit compatible avec Localiser.

Si vous disposez d’un Iphone, pour profiter de ces nouvelles fonctionnalités, vous devez vérifier que le système est à jour avec, au minimum, iOS 14.