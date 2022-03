Internet : toujours veiller à la sécurité de notre smartphone

Quelques conseils pour vous préserver des logiciels malveillants sur votre smartphone. Un chercheur de la société ESET a analysé la situation et, sans surprise, il constate que les pirates utilisent fréquemment les mails afin de nous faire réagir et ainsi, permettre d’installer le logiciel intrusif !

Il met également en évidence les faux sites, créés par les pirates et qui usurpent l’identité de grandes marques ou encore, d’administrations publiques. Sur la page, le visiteur découvre des liens. En les cliquant, il permet d’installer ce logiciel en toute discrétion. Via ces sites, les pirates invitent aussi les visiteurs à installer une application leur permettant, par exemple, de suivre leur activité physique. Et donc, pour savoir si notre smartphone a été infecté par un logiciel malveillant, le chercheur nous détaille les signes les plus courants.

Le premier, c’est la batterie qui se vide très rapidement mais également, la consommation des données qui explose alors que nos habitudes de navigation n’ont pas changé. En vous rendant dans les réglages, vous vérifiez la fonction GPS ou Internet qui utilise Wi-Fi ou données mobiles. Le virus, une fois installé, peut l’activer ou aussi la désactiver.

Vos applications peuvent également avoir un comportement étrange comme un démarrage problématique ou la fermeture immédiate. Avec, en plus, des messages qui apparaissent et qui signalent des erreurs inattendues.

Si votre smartphone est infecté, il peut aussi être actif en arrière-plan.