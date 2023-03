Internet : TikTok, un outil de plus qui alimente les FakeNews

Une fois de plus, nous vous invitons à la prudence quand vous êtes actifs les réseaux sociaux. Les statistiques nous apprennent que de très nombreux utilisateurs se laissent piéger par de fausses informations diffusées sous forme de textes et de vidéos. Et 59% de la jeune génération est particulièrement réceptive à ces contenus parce que les réseaux sociaux sont devenus leur moteur de recherche favori. Pour la diffusion de fausse information, TikTok est actuellement très utilisé parce que cette application nous propose de courtes vidéos abordant une multitude de sujets.

Si, par exemple, l’utilisateur tape "Changement climatique", l’application va lui proposer des contenus comme "Le changement climatique n’existe pas". Ce nombre important de vérités alternatives va évidemment conforter les utilisateurs dans leur perception de l’évolution de notre environnement ou encore de l’activité de nos gouvernements dans ce domaine. Un résultat qui est évidemment lié aux algorithmes qu’utilisent les réseaux sociaux. Ce qui leur permet de nous proposer des contenus similaires à ceux que nous avons déjà regardés et que nous avons commentés ou partagés.

Le souci, c’est que cette réactivité instantanée ne permet plus de prendre de la distance et de se poser des questions au sujet de l’information reçue. Nous vous invitons donc à toujours vérifier ce que vous découvrez avant de réagir. Et la bonne nouvelle, c’est que Google nous propose un nouvel outil pour nous aider. Vous pouvez y accéder en utilisant la mention Fact Check Explorer dans votre moteur de recherche.

Vous pourrez y communiquer des informations qui ont été partagées par des amis sur Facebook, Instagram ou TikTok. Mais vous pourrez également vérifier une information qui vous a été proposée par une notification vous invitant à consulter un contenu.

Notez que la page que vous découvrez est en anglais mais quand vous effectuez une recherche en utilisant, par exemple, le français, c’est dans cette langue que vous découvrirez les résultats. En les parcourant, dans le bas de l’article, vous découvrirez une mention vous indiquant que le contenu est faux, trompeur, infondé ou vrai. Et donc, de cette manière, vous pourrez prendre un peu de recul et ne pas réagir trop vite.