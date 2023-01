Internet : quelques conseils pour protéger votre smartphone Android

Toujours télécharger votre application à partir du PlayStore parce que d’autres plateformes peuvent vous en proposer avec, très souvent, une communication vous informant de la gratuité de cet outil. Des experts en cybersécurité mettent toutefois en évidence que le PlayStore n’est pas parfait parce que des applications peuvent dissimuler certains outils malveillants. Mais il reste plus sûr surtout si vous suivez les conseils suivants.

Vérifier la note qui est attribuée à l’application qui vous intéresse. Si ce sont 1 ou 2 étoiles, la prudence s’impose. Toutefois, quand ce sont 5 étoiles, les pirates peuvent également être actifs pour trafiquer ces évaluations en utilisant de faux comptes.

Lire les avis. Bien sûr, la aussi, des pirates peuvent publier mais souvent, ce sont des messages très courts genre : super, génial, excellent… Par contre, en parcourant la liste, on peut découvrir des avis plus détaillés comme, par exemple, des utilisateurs qui disent être envahis de publicités ou qui informent que l’application contient un virus.

Se renseigner au sujet de la structure qui est à l’origine de l’application qui nous intéresse. Quand nous accédons à la page de cette application, on découvre le nom du créateur et, en cliquant sur ce lien, on peut voir si d’autres applications sont en lien et si elles ont une bonne évaluation. Une petite recherche sur le Net au sujet de la structure va aussi nous permettre de savoir si elle est fiable.

Dernier conseil pour vous préserver, installer un antivirus sur votre smartphone. Nous vous invitons à consulter le site AV-TEST. Dans la rubrique Android, vous découvrirez les outils qui sont évalués comme les plus fiables pour protéger votre téléphone.