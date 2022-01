Internet : Quelles seront les tendances cyber pour 2022 ?

Ce début d’année nous donne l’occasion de vous partager les estimations des entreprises de sécurité informatiques qui concernent les risques auxquels nous allons être confrontés. 2021 a vu exploser le nombre de cyberattaques et, dans leurs rapports, les sociétés nous confirment que cette tendance va continuer à augmenter. Sans surprise, la situation sanitaire va être exploitée par les cybercriminels. Ils vont adapter leurs techniques avec, pour premier objectif, de voler nos données.

Les experts nous expliquent que les pirates vont notamment utiliser les fausses informations au sujet des campagnes de vaccination et de la pandémie. Ce qui va leur permettre de faire réagir les personnes visées lorsqu’elles recevront des messages. Ils pourront ainsi les faire tomber dans le piège de phishing ou d’une arnaque.

Les experts mettent également en évidence l’augmentation importante de fuites de données. Ce qui devrait permettre des intrusions dans les systèmes et leur blocage via un logiciel rançonneur. Et les pirates, se renseignant, pourront viser les entreprises ou administrations qui disposent de moyen pour payer afin de recevoir la clé pour récupérer leurs données. Le montant qui sera exigé devrait d’ailleurs être beaucoup plus important que celui qui était généralement proposé en 2021.

Nous vous rappelons donc qu’il ne faut jamais donner suite à ces invitations.

Les rapports des tendances mettent également en évidence que les pirates vont viser les cryptomonnaies en utilisant des outils permettant de les voler.

Autre conseil, être particulièrement attentifs à nos smartphones. Comme ils sont devenus nos outils numériques du quotidien et que nous les utilisons notamment pour nos paiements, les experts nous préviennent que les pirates vont adapter leurs tactiques pour y accéder et ceci, afin de pouvoir récupérer les informations leur permettant d’accéder à nos comptes. Il sera donc très important de ne pas se limiter au simple mot de passe pour les applications concernées et de voir avec notre banque comment renforcer la sécurité.

Soyons aussi très attentifs aux deepfake (hypertrucage). Une technique qui s’appuie sur l’intelligence artificielle et qui permet de manipuler images et vidéos. De cette manière diffusion de contenus qui vont retenir notre attention et qui permettront aussi de collecter des données ou nos identifiants de connexion.