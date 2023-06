Internet : Quand les arnaqueurs usurpent le nom d’une star

Quand l’arnaque joue sur les sentiments et fait souvent de très nombreuses victimes. Nous vous partageons le témoignage d’une personne qui, de bonne foi, a envoyé de l’argent à celui qu’elle croyait être l’homme qu’elle adorait puisqu’il s’agissait de Patrick Bruel. Mais, c’était une usurpation de l’identité de l’artiste qui n’a d’ailleurs pas tardé à le signaler en publiant des vidéos.

Généralement, tout commence sur un site de rencontres ou sur les réseaux sociaux. Des échanges au cours desquels la personne se présente. Elle fait aussi preuve de beaucoup d’empathie par rapport à la situation de son nouveau contact qui lui explique sa situation personnelle.

Les jours passent et le faux Patrick explique son souhait d’organiser une rencontre dans la vie réelle. Il signale qu’il vit à l’étranger et qu’il doit donc planifier son déplacement.

Dans un nouveau mail, il évoque les frais liés à sa future visite et il demande de l’aide. Il précise qu’une fois arrivé, il pourra rembourser la somme sans difficulté parce qu’il aura reçu les montants liés aux concerts qu’il a donnés.

Confiante et surtout contente de pouvoir rencontrer cette personne si sympathique, la destinataire transmet l’argent.

De multiples autres scénarios sont évidemment possibles qui vont jouer de la santé, d’une perte de documents lors du déplacement ou encore, justifiant la location d’une chambre d’hôtel durant quelques jours.

Quelques conseils de base pour faire face à ces situations :

- Soyez prudent avec les données personnelles que vous partagez.

- N’hésitez pas à poser des questions.

- Faites des recherches au sujet de la personne notamment en vérifiant si la photo n’est pas utilisée ailleurs.

- Ne partagez pas de photos intimes.

- N’envoyez pas d’argent et ne communiquez aucune donnée liée à votre banque, à vos cartes de paiement ou de crédit.

Le SPF Economie met à votre disposition un site web pour vous informer et vous rendre plus forts afin de lutter contre ces escrocs en ligne et les empêcher de faire de nouvelles victimes.

tropbeaupouretrevrai.be permet d’accéder à des conseils qui vont vous permettre de partager ce message de prévention mais aussi de vous pousser à mettre en garde les personnes de votre entourage qui fournissent parfois trop d’informations sur les réseaux sociaux.

Ce qui permet de comprendre leur situation ou leur état d’esprit. Une véritable mine pour les arnaqueurs.