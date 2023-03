Internet : prudence avec les offres de prêts que vous découvrez

Sur la publication de la page que vous visitez, vous pouvez disposer d’un prêt à un taux avantageux. Avec la crise énergétique que nous connaissons, celles et ceux qui ont des difficultés financières, peuvent se dire qu’ils ne risquent rien en demandant une information.

Et c’est évidemment là que vous risquez de tomber dans le piège. Votre interlocuteur, contacté via l’adresse mail publiée dans l’annonce, vous explique qu’il doit ouvrir un dossier qui va permettre de calculer le montant du remboursement en fonction du prêt dont vous souhaitez disposer. Et il précise qu’il vous garantit bien la confidentialité de vos échanges.

Une fiche vous est alors transmise dans laquelle vous devez fournir vos informations personnelles. Si vous répondez, vous recevez ensuite un contrat que vous devez signer et renvoyer après l’avoir scanné.

Ensuite, vous êtes contacté et votre interlocuteur vous explique que des frais administratifs sont à prévoir. Vous devez payer en faisant usage, par exemple, d’un compte Paypal. Sauf que ce compte appartenait à une autre victime et les escrocs en ont pris le contrôle.