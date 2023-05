Internet : prendre du recul face aux outils qui nous influencent vers de fausses informations

Nous avions déjà évoqué les Fake News, très souvent diffusées sur les réseaux sociaux. Nous vous expliquons une technique de propagande très utilisée. Elle s’appelle Astroturfing et elle va, par exemple, permettre de créer des groupes sur les plates-formes que nous consultons.

L’astroturfing est une technique consistant en la simulation d’un mouvement spontané ou populaire à des fins d’ordre politique ou économique pour influencer l’opinion publique.

Nous allons ainsi y découvrir des publications et des commentaires qui évoquent des situations comme le prix de l’énergie qui explose et les responsables de nos états qui ne font rien. L’objectif des auteurs est évidemment de nous faire réagir et de nous donner l’impression que nous ne sommes pas les seuls à ressentir cette situation.

Malheureusement, cette technique de manipulation a aussi pour objectif de permettre une large diffusion. Ce qui aura pour conséquence que ces contenus seront repris par certains médias évoquant la colère de notre population. Les auteurs vont ainsi réussir à influencer de très nombreux citoyens parce qu’ils vont croire à la crédibilité des articles qu’ils auront pu consulter. Ce qui pourrait également permettre l’organisation de nombreuses manifestations avec des milliers de participants convaincus.