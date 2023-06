Internet : Passkey, un nouvel outil de Google pour gérer nos mots de passe

Le 6 mai dernier, c’était la journée mondiale des mots de passe. L’occasion de vous informer au sujet d’un nouvel outil qui a été développé par Google en collaboration avec Microsoft et Apple. Il s’appelle Passkey. Et en français, on le nomme clé d’accès. Associé à la norme Fido, il va permettre de s’authentifier sur nos applications ou encore, aux services associés.

Grâce à cet outil, il ne sera plus nécessaire de retenir nos mots de passe. En plus, il va permettre de renforcer la sécurité et d’augmenter la résistance aux tentatives de phishing. Pour l’utiliser, la clé d’accès va permettre de nous connecter au compte en utilisant l’empreinte digitale, la reconnaissance faciale ou encore un code PIN que nous aurons défini.

Concrètement, pour activer cet outil, il faut choisir un système d’authentification dans notre smartphone ou notre navigateur. Cette technique est disponible sur Android, un Iphone, un Mac ou encore, un PC qui fonctionne avec Windows Hello. Avec cet outil, des clés chiffrées vont ainsi être créées. La première sera privée et ne sera stockée que sur votre appareil. La seconde, qui sera publique, sera stockée dans le cloud de la structure du site que vous utilisez et sera associée à votre compte. Ce qui permettra de ne pas partager la communication entre votre appareil et les serveurs.

Quand vous aurez finalisé cette installation, l’authentificateur Fido s’ouvrira au lancement de votre smartphone ou de votre ordinateur en utilisant la reconnaissance faciale ou l’empreinte digitale.

Et Google nous explique comment procéder pour créer cette clé d’accès :

Vous vous rendez sur votre compte et vous utilisez votre identifiant et votre mot de passe. Vous accédez ensuite aux réglages et vous cliquez sur la rubrique " sécurité ". Vous y découvrez ensuite la mention " Comment se connecter à Google " Et là, vous cliquez sur Paskkey ou clé d’accès pour lancer le processus.

De son côté, Apple a signalé que cet outil est utilisable sur la version iOS16 et Microsoft précise que des mises à jour sont en cours.

Si vous ne souhaitez pas utiliser ce système, pas de souci, car les méthodes de connexion actuelle resteront actives. Google nous précise qu’elles continueront à fonctionner si vous en avez besoin.