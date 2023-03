Internet : Les moteurs de recherche, le nouvel outil des cybercriminels !

Voici une mise en garde de Febelfin concernant la fraude aux moteurs de recherche parce que ces outils sont de plus en plus utilisés par les cybercriminels. Habituellement, ils vont nous cibler en nous envoyant un mail ou un SMS et en espérant que nous allons immédiatement réagir. Mais ils utilisent également les moteurs de recherche pour nous faire découvrir un site qu’ils ont récemment mis en ligne.

Vous voulez, par exemple, acheter un nouveau téléphone et vous vous rendez sur Google. Dans les résultats, vous découvrez ce site et, si vous cliquez, ils pourront vous faire tomber dans le piège.

Febelfin nous invite également à ne pas y rechercher le site de notre banque. Dans la liste des résultats nous pourrions découvrir le nom de notre banque mais, en cliquant sur ce lien, nous risquons de nous retrouver sur un faux site.

Arrivant sur une page d’accueil, identique à celle que nous avons l’habitude de voir, nous allons communiquer nos coordonnées bancaires et le code de confirmation pour finaliser un paiement. Ce qui permettra aux pirates d’avoir un accès à ce compte.

Face à cette situation, le Centre Cybersécurité Belgique, partenaire du secteur bancaire, va contacter les gestionnaires des moteurs de recherche quand il reçoit une alerte. Il va alors leur demander de supprimer les liens vers ces sites frauduleux. Il va aussi les solliciter pour que les numéros de téléphone, sans lien avec la banque concernée, ne soient plus visibles. Toutefois, les pirates étant toujours très actifs, ils peuvent proposer un nouveau site avec un autre numéro de téléphone.

Et donc, quelques conseils de Febelfin pour vous éviter de tomber dans le piège :

Le premier sera d’être particulièrement attentif si vous arrivez sur un site après avoir cliqué sur le lien proposé par votre moteur de recherche. Vérifier si l’adresse qui s’affiche dans la partie supérieure de la page est bien celle de votre banque.

Toutefois, il vaut mieux éviter de passer par un moteur de recherche. Le conseil est d’ouvrir votre navigateur et d’y introduire l’adresse du site de votre banque. Vous pourrez ensuite l’ajouter à vos favoris. Ce qui va vous simplifier les accès pour le futur et vous permettre de vous préserver de ces tentatives d’arnaques.