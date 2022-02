Internet : la fraude au Président dans le top 3 des cyberattaques

Une entreprise française, qui est une des plus importante en matière de gestion, a ainsi perdu plus de 14 millions d’euros. Il est donc fondamental de régulièrement rappeler les normes à respecter à tous les employés. En leur expliquant notamment qu’il faut toujours se méfier de ces demandes qui insistent sur l’urgence et le côté confidentiel. Mais aussi, de les inviter à contacter par téléphone la personne qui se dit être à l’origine du mail reçu.

Alors, il est vrai que lorsqu’il s’agit d’une petite ou moyenne entreprise, ce dernier conseil est assez facile à suivre. Par contre, dans les très grandes entreprises, comptant des centaines de membres, il est beaucoup plus difficile de pouvoir contacter le grand patron. Il est donc important pour les entreprises concernées, de désigner un référent. Il pourra rapidement se renseigner au sujet de la situation qui lui sera décrite.

Une procédure sécurisée pour la finalisation des paiements peut aussi être mise en place. Par exemple, via une validation électronique effectuée par le référent. Ce qui permettra de procéder à une vérification de la demande avant confirmation.