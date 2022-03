Internet haut débit sur la Lune : pour quoi faire ?

La start-up Aquarian Space a levé 650.000 dollars en capital de démarrage pour pouvoir mettre Internet sur la Lune d’ici 2024 (et peut-être même sur Mars). Mais pour quoi faire ?

L’entreprise aimerait proposer un Internet haut débit (100 mégabits par seconde) suffisamment rapide pour pouvoir diffuser des vidéos 4K depuis la Lune et peut-être bien Mars.

"En 2021, il y avait 13 atterrisseurs, orbiteurs et rovers sur et autour de la Lune", a déclaré Kelly Larson, PDG d’Aquarian Space, dans un communiqué à Space.com. "D’ici 2030, nous en aurons environ 200, créant une économie lunaire de plusieurs milliards de dollars. Mais cela ne peut se produire sans des communications Terre-Lune solides et fiables." De plus, la potentielle future présence d’humains sur la Lune et leur communication avec la Terre sont essentielles.

Sur son site Internet, Aquarian Space explique que, bien que les humains dépensent des milliards pour lancer des missions spatiales à des fins scientifiques, "les capacités de communication limitées dans l’espace interplanétaire, font qu’il n’est possible de transférer qu’une fraction de ces données scientifiques vitales que nous recueillons à partir de satellites existants. Nous pouvons faire mieux que cela."

Mais les satellites qu’ils souhaitent développer et installer dans l’espace ne serviraient pas qu’à permettre aux astronautes de regarder Netflix oklm dans leur base lunaire, ils serviraient également à approfondir la connaissance de la situation spatiale des débris spatiaux, pour le suivi de la météo spatiale ainsi que la fourniture d’informations scientifiques diverses sur la lune et sur Mars.