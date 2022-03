Internet Explorer tirera définitivement sa révérence le 15 juin 2022

Alors que le navigateur très décrié est encore utilisé par des millions d’utilisateurs à travers le monde, Microsoft confirme son intention de concentrer ses efforts sur le navigateur Edge.

Clap de fin

Comme annoncé en mai 2021, Internet Explorer ne survivra pas à 2022. La firme de Redmond a rappelé que le navigateur ne sera plus pris en charge dès le 15 juin 2022. “Nous annonçons que l'avenir d'Internet Explorer sur Windows est dans Microsoft Edge. Microsoft Edge est non seulement une expérience de navigation plus rapide, plus sécurisée mais aussi plus moderne qu'Internet Explorer”, expliquait alors Microsoft.

Sur sa page dédiée aux annonces techniques, l’entreprise rappelle que “le mode Internet Explorer fournit une prise en charge des navigateurs anciens au sein de Microsoft Edge. Pour cette raison, l'application de bureau Internet Explorer 11 (IE11) sera retirée le 15 juin 2022 pour certaines versions de Windows 10. Cela signifie que l'application de bureau IE11 ne sera plus prise en charge et sera ensuite redirigée vers Microsoft Edge si un utilisateur essaie d'y accéder.”

Microsoft avait précédemment limité les accès possibles via Internet Explorer. Depuis le 17 août 2021, il était impossible d’utiliser Microsoft 365, Outlook, ou One Drive. Le mode Internet Explorer intègre à Microsoft Edge sera quant à lui pris en charge jusqu’en 2029.