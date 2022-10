Internet : évitez de devenir une cible si vous avez partagé trop d’informations

Nous évoquons régulièrement les intrusions des pirates mais également les arnaques en lien avec la récupération de nos données personnelles. Voici quelques conseils afin d’éviter de devenir une cible si vous avez partagé trop d’informations.

Le règlement général de protection des données est entré en vigueur en Europe en mai 2018 et les grandes entreprises du numérique ont dû s’y adapter. Et c’était notamment le cas de Google qui nous permettait, dans les réglages de nos comptes, de supprimer ou de limiter la visibilité de certaines informations.

Mais en avril dernier, Google a ajouté de nouvelles options que nous vous invitons à découvrir. Cet outil va vous permettre de supprimer vos informations personnelles comprenant, par exemple, des numéros ou des photos d’identité, des informations liées à vos données bancaires, la liste de vos contacts ou encore, des données personnelles comme, par exemple, celles liées à des informations médicales.

Concrètement, voici comment le laboratoire de sécurité ESET nous propose de nettoyer notre présence en ligne.

La première chose est de savoir ce qu’Internet sait de vous. Vous utilisez Google et vous recherchez votre nom. Dans les 5 premières pages, vous pourrez découvrir les résultats. Vous pouvez également poursuivre cette recherche en combinant nom et numéro de téléphone ou encore le nom et votre adresse personnelle.

La deuxième étape sera ensuite de vous rendre dans les réglages de votre profil sur les réseaux sociaux. Et là, dans les paramètres de confidentialité, vous pourrez protéger vos contenus afin qu’ils ne soient pas visibles dans les moteurs de recherche. Vous pouvez également choisir qui pourra voir vos publications.

Pour la troisième étape, vous êtes également invités à supprimer vos anciens messages que ce soit sur Facebook, Twitter ou autres car, si votre vie privée est importante pour vous, elle l’est également pour vos amis et la famille. N’hésitez donc pas à supprimer les photos sur lesquelles, ils sont à côté de vous. Après avoir fait ce nettoyage, vous pouvez utiliser le nouvel outil de Google pour supprimer vos informations personnelles de ses recherches. Pour ce faire, vous utilisez le formulaire Droit à l’oubli de Google.