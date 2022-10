Internet : Cybersécurité, campagne de sensibilisation invitant à la prudence lorsque nous utilisons notre smartphone

Ce mardi 11 octobre, notre Centre Cybersécurité Belgique lance une campagne de sensibilisation en association avec la Cyber Security Coalition. Et sans surprise, cette campagne nous invite à la plus grande prudence lorsque nous utilisons notre smartphone.

Le mois dernier, nous vous avions informé au sujet d’une technique utilisée par des pirates. Après avoir créé de faux sites web, ils vous envoyaient des messages vous invitant à découvrir le téléchargement gratuit de vidéos. Sur les réseaux sociaux, grâce aux contenus sponsorisés, ils faisaient également la promo de cette plateforme. Et on y découvrait la proposition d’installer une application, de répondre à un sondage en cliquant sur un lien ou encore, de se créer un compte sur le site. En donnant suite, installation d’un logiciel malveillant permettant de vous espionner et de voler identifiants et mots de passe.

L’année dernière, l’attaque la plus marquante a été celle liée au virus FluBot. Dans notre pays, ce logiciel a infecté des milliers de smartphones. Et son installation a été facilitée par le fait que de nombreux utilisateurs avaient téléchargé et installés une application sans se documenter à son sujet.