Internet : Comment les pirates parviennent à accéder à nos données

L’activité des pirates informatiques est de plus en plus intense d’après ce que constatent de nombreuses structures en charge de la sécurité. Nous vous décrivons différentes méthodes qu’ils utilisent pour réussir l’accès à nos données.

La première sera de profiter d’une faille de sécurité souvent liée à la mauvaise configuration de notre appareil.

Autre tendance, réussir l’intrusion d’un logiciel malveillant. Ils vont bien sûr compter sur notre réaction instantanée quand nous recevons un appel ou un mail de phishing. En plus de réussir l’installation de ce logiciel, ils vont également récupérer notre identifiant et notre mot de passe. Les statistiques nous montrent que beaucoup d’utilisateurs font encore usage d’un mot de passe très simple comme azerty ou 123456. Ayant récupéré un identifiant, le pirate pourra tenter sa chance à partir d’une base de données renseignant les mots de passe les plus fréquents. Une fois connecté, il pourra rentrer dans le système associé au compte concerné comme celui, par exemple, de votre employeur. Cette situation représente actuellement la seconde cybermenace tant pour les entreprises ou les particuliers.

Même si le piratage d’un compte concerne souvent les messageries, les réseaux sociaux, les comptes bancaires ou encore, les sites de commerce en ligne, les experts nous précisent que c’est la boîte mail qui reste la cible favorite des pirates. Et ceci, parce qu’elle contient des documents intéressants ou encore, les mails que nous échangeons avec la famille ou nos amis.

Quelques conseils afin de vous préserver de ces situations :

Le premier sera d’installer un bloqueur de pub sur votre navigateur car les publicités qui s’affichent peuvent permettre l’installation d’un virus. Nous vous conseillons donc Adblock qui fonctionne très bien.

Il est également important de se préserver des spams parce que, même si certains sont automatiquement placés dans le dossier indésirable, d’autres peuvent réussir à se glisser dans la boîte de réception. Et, pour mieux vous protéger, nous vous invitons à installer un logiciel antispam.

L’antivirus reste évidemment indispensable et là, vous pouvez vous rendre sur le site AV-TEST pour évaluer celui que vous utilisez.