Internet : comment les jeux de nos enfants peuvent devenir une addiction

Toutefois, ils peuvent être exposés à des contenus dangereux ou inappropriés qui vont permettre la prise de contrôle de leur compte. Une technique qui va ensuite aboutir à une intrusion pour que les pirates puissent dissimuler des logiciels malveillants dans des logiciels de jeux qui semblent légitimes. Jouant en groupe, certains jeunes peuvent également être victimes d’intimidation et de harcèlement avec des commentaires agressifs. Sans compter que des prédateurs, utilisant la communication par message ou utilisant le micro, peuvent également se présenter comme membre de l’équipe et chercher à prendre contact pour ensuite tenter d’organiser une rencontre en externe.

Il y a aussi cette dépendance aux jeux qui peut perturber le sommeil, l’humeur ou le comportement de votre enfant.

Et s’il a également accès à votre carte de crédit, vous pourriez constater que vos factures mensuelles explosent car il aura répondu à une offre de fonctionnalités plus avancées pour le jeu qui le passionne.

Il est donc toujours important de communiquer avec la jeune génération en évoquant régulièrement les risques et en établissant des règles de base comme, par exemple, la limitation de la durée d’utilisation. Le contrôle parental peut être activé pour bloquer un contenu spécifique et fixer ces limites du temps d’utilisation. Vous pouvez également leur expliquer comment créer un mot de passe fort, les inviter à utiliser l’authentification en deux étapes et aussi, à ne pas stocker les détails de la carte de crédit dans le compte des jeux. Et n’oubliez pas l’installation d’un logiciel de sécurité pour prémunir l’ordinateur ou le smartphone des intrusions que nous évoquons.

N’hésitez pas non plus à les inviter à quitter leur jeu pour retrouver des activités en famille.