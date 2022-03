Internet : Comment gérer les données quand on utilise Google

Auparavant, quand nous voulions effacer notre historique, ce n’était pas évident à trouver mais, désormais, cette procédure est automatisée. Elle supprimera votre historique de recherche mais également, toutes vos activités sur le Net qui auront plus de 36 mois. Et ce sera la même chose pour les données de géolocalisation. Dans ce cas, vous allez sans doute réagir et nous dire que, 36 mois, c’est un peu trop long. C’est pour cela que Google vous offre le choix de planifier ce retrait après 3 mois.

Alors, évidemment, lorsque vous effectuerez des recherches, elles ne seront plus toujours en lien avec votre activité mais, votre vie privée sera un peu plus protégée. Concrètement, pour activer cette fonction vous devez vous rendre dans les réglages.

Si vous disposez d’un smartphone qui fonctionne avec Android, vous ouvrez l’application Google et vous cliquez sur l’icône de votre profil. Vous accédez à la fonction " Vos données de recherche " et vous pourrez activer la suppression automatique.

En ce qui concerne votre ordinateur, vous ouvrez votre navigateur et vous vous connectez à votre compte Google. Une fois cette connexion active, en cliquant sur l’icône de votre profil, l’option " gérer votre compte Google " vous est proposée. Dans la colonne de gauche, vous découvrez " Données et vie privée " et une fois affichée, la page vous propose " Activité sur le Web et les applications ". Et là, vous pourrez y finaliser vos choix.