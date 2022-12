Internet : Certaines applications Bluetooth vous espionnent

En octobre, nous vous avions partagé quelques conseils pour veiller à la sécurité du Bluetooth. Et pour utiliser cette fonction, nous sommes aussi souvent à la recherche d’outils qui peuvent nous faciliter cette activité. Donc, nous nous devons d’attirer votre attention à propos d’applications Bluetooth qui vous sont proposées sur le PlayStore de Google.

Le laboratoire Malwarebytes, qui est spécialisé dans la protection contre les virus, en a identifié quatre qui vous proposent divers services comme la connexion automatique ou encore, le transfert de données de votre smartphone vers le nouveau que vous venez d’acheter.

Le problème, c’est qu’une fois installée sur votre téléphone, l’application va activer des fonctions malveillantes comme la collecte de vos informations personnelles ou encore, grâce à un adware, elle va envahir votre smartphone avec des publicités qui pourraient apparaître quand vous activez une autre application ou quand vous regardez votre écran verrouillé.

Elles peuvent également lancer l’ouverture du navigateur Chrome. Et là, vous découvrirez des liens pornographiques ou encore des pages vous invitant à effectuer rapidement des mises à jour de vos applications. Si vous donnez suite, vous devrez évidemment communiquer des informations personnelles ou encore, les données de votre carte de crédit pour finaliser un paiement afin de ne plus être envahi par ces publicités.

D’après le rapport, une de ces applications, qui se nomme Bluetooth Auto Connect, a été installée sur plus d’un million de smartphones. Ces outils ont été développés par une structure qui s’appelle Mobile Apps Group qui avait déjà été identifiée pour cette activité malveillante. Et c’est la troisième fois qu’elle est signalée par une entreprise de sécurité pour la diffusion de ces applications malveillantes.

Le souci, c’est que les auteurs sont particulièrement attentifs à la programmation. Du coup, la fonction Play Protect de Google ne peut détecter les menaces de sécurité associées. Nous avons vérifié sur le Play store Android et, heureusement, ces applications ne sont plus disponibles. Toutefois, si vous les avez installées, la meilleure chose à faire est de les supprimer et de ne plus installer des outils qui viennent de Mobile Apps Group :