Intermarché-Wanty-Gobert "parraine" une équipe U23… qui pourrait devenir la sienne

On sait que l’équipe world tour wallonne a un projet d’équipe U23 dans ses cartons pour 2023… Mais pour l’instant Frédéric Amorison ne sait pas encore sous quelle forme. Cela dit il n’exclut pas de transformer l’équipe Mini Discar en U23 Intermaché-Wanty-Gobert : " Peut-être. On verra dans le futur ce qui sera possible. Soit on reprend cette équipe, soit on crée une toute nouvelle équipe de U23. On est au tout début de la saison, le partenariat est fixé pour une saison et on verra pour la suite ".