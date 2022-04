Intermarché-Wanty-Gobert met les barbelés autour de sa pépite Girmay : "Ineos n'a pas à venir discuter"

La rançon de la gloire. Révélé aux yeux du grand public après son exceptionnelle victoire à Gand-Wevelgem, Biniam Girmay n'en finit plus d'attiser les convoitises. Courtisé par une horde de journalistes pour une interview après son exploit, il fait aussi rêver pas mal d'autres formations du peloton. Résultat, son équipe, Intermarché-Wanty-Gobert, doit (déjà) mettre les barbelés.

Questionné sur le sujet, le manager du jeune Erythréen, Alex Carera, a préféré botter en touche et ne pas mentionner les équipes intéressées. Il a néanmoins confié que 5 formations l'avaient déjà appelé personnellement pour s'enquérir de la situation de Girmay.

Du côté du management de Wanty, on joue aux gardes du corps et on tente, tant bien que mal, de protéger son poulain. Selon diverses rumeurs, confirmées par Jean-François Bourlart, le team manager, des discussions auraient d'ailleurs déjà été entamées pour prolonger le contrat de Girmay...avec une belle augmentation salariale à la clé : "Sans évoquer le moindre chiffre, je peux vous confirmer qu'on a fait une proposition à Biniam" explique-t-il à HLN. "On a un plan, on veut investir à long terme avec lui. Notre objectif est d'améliorer l'équipe des classiques autour de lui. On va également essayer de parvenir à trouver un équilibre pour que tout se passe le mieux pour lui au niveau privé. Biniam ne voit parfois pas sa famille pendant de longs mois. On va tenter de lui permettre de rentrer de temps en temps."