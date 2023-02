Un piquet se trouve toujours devant l’entrepôt à Gosselies, où les travailleurs peuvent rentrer. Aucun camion n’en sort cependant. La direction ne souhaite pas s’exprimer pour le moment et dit attendre que la situation s’apaise. Elle déplore toutefois la critique qui est faite sur le modèle de franchise, qui fonctionne et où les gens sont bien traités, selon elle. Mestdagh répète être ouverte à la demande de départs volontaires et attend un retour des syndicats à la table des négociations sur ce point. Mais elle ne veut pas d’un plan de licenciements, maintient-elle, rappelant la situation financière compliquée de l’entreprise. Le maintien des garanties des droits des travailleurs est bétonné par la CCT 32 Bis, insiste-t-elle encore.