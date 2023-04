Intermarché est-il devenu le champion des prix les plus bas chez nous ?

Il y a une vraie différence : Colruyt pratique un autre positionnement. C’est ce qu’ils appellent " Less Price Everyday : le prix bas tous les jours. Et cela vaut pour les fonds de rayons sans promotion."

Ils ont aussi des promotions, mais ils sont plus défensifs. Ils regardent ce qui se passe ailleurs, et ils vont suivre. " Mais ils ont été un peu plus prudents en particulier quand Albert Heijn a commencé en Flandre, à faire des promotions canon : 1 + 2 gratuits. Cela faisait un peu désordre. Et là, Colruyt a dit : on n’ira pas sur n’importe quoi, on ne gagnera plus sur des promotions totalement folles ! Mais on va miser sur les prix de fond de rayon."

" Colruyt n’est pas nécessairement le moins cher partout, au même moment. Le prix de Colruyt est un prix local pas national. Vous pouvez avoir des prix très différents selon les endroits."