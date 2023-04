Intermarché – Circus – Wanty : un bilan flandrien en dents de scie mais de l’optimisme pour la suite

La suite du printemps et plus particulièrement les classiques ardennaises, doivent servir de rampe de lancement pour les 3 grands tours à une équipe qui, même si elle est 6e mondiale, se cherche déjà un second souffle. Preuve d’une grande confiance en ses coureurs, Bourlart ne cache d’ailleurs pas ses ambitions.

" Sur les ardennaises, on veut être à l’avant de la course, batailler avec les meilleurs et viser des top 10. ". Une appétence pour les gros résultats qui doit se traduire par des succès sur les grands tours en été. " Sur le Giro, on va essayer de chasser des victoires. Depuis deux ans, on gagne à chaque fois au moins une étape. Pareil sur La Vuelta. Sur le Tour de France, on aura un leader pour le général, Louis Meintjes, mais aussi Biniam. Les premières étapes en Espagne sont faites pour les puncheurs donc ça lui convient et on espère qu’il pourra se mêler à la bagarre. ".