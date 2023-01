Intermarché-Circus-Wanty en tête du Classement Mondial UCI

Cette première place au classement mondial est une véritable fierté pour Jean-François Bourlart, le patron de l’équipe wallonne : "C’est un exploit extraordinaire que nous n’aurions jamais cru possible. Je pense à toutes les personnes impliquées depuis la fondation en 1974 du club amateur VC Ath pour atteindre ce cap remarquable aujourd’hui. C’est une formidable récompense pour l’équipe de 105 membres dévoués, coureurs et staff, qui travaillent jour et nuit. Nous sommes incroyablement fiers de cette réalisation, même si notre position n’est que provisoire. Nous restons humbles et continuons de travailler dur pour l’avenir de notre projet, tout en profitant pleinement de ce moment historique. "

2022 avait déjà été une saison historique pour l’équipe wallonne, qui avait remporté 24 victoires, et qui avait accroché une 5e place finale au classement UCI.

Après ce grand cru, le millésime 2023 s’annonce sous les meilleurs auspices pour la formation belge.