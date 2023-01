Intermarché-Circus-Wanty a lancé son équipe de développement 'Circus-Re-Uz-Technord'

La nouvelle équipe de développement de la formation du WorldTour Intermarché - Circus - Wanty a vu le jour le 1er janvier 2023 sous le nom de Circus - Re-Uz - Technord, a récemment fait savoir la structure de Jean-François Bourlart.

Circus - Re-Uz - Technord sera dirigée par Kévin Van Melsen, jeune retraité du peloton, et évoluera avec le statut d'équipe UCI Continentale de développement. L'équipe sera "composée de jeunes talents wallons, belges et internationaux", selon le communiqué. "Je suis fier que notre structure puisse relancer nos projets pour la jeunesse avec cette nouvelle équipe UCI Continentale de développement, qui me rappelle les premières années de notre histoire", a commenté Jean-François Bourlart. "C'est à partir d'un club de jeunes local, sous le nom du VC Ath, que nous avons grandi pour devenir la structure aujourd'hui dotée d'une World Team et d'une équipe de cyclo-cross."