Interlude : Amadeus de Milos Forman, la musique de Mozart portée au cinéma

On dit souvent que l’opéra est un art total mélangeant musique, théâtre, danse... Serait-il alors le grand cousin du cinéma ? Voilà une réflexion que Valentine Jongen, alias Val so Classic, souhaite étudier dans sa nouvelle série Interlude.

Le concept : cinq épisodes consacrés à la place de l’opéra dans une œuvre cinématographique particulière. Que ce soit dans Amadeus, le Cinquième Élément ou encore Tintin, Val so Classic vous invite à voyager à la frontière entre le septième art et l’opéra, à analyser les ressorts de l’un et de l’autre et les liens qui les unissent.

Et quoi de mieux que de profiter de l’anniversaire de Milos Forman, ce vendredi 18 février, pour sortir le premier épisode d’Interlude consacré au film multi-oscarisé Amadeus ! Un film où l’opéra occupe une place importante et non dénuée de sens.