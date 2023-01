Intérêt pour un back droit, retour de Tapsoba, Amallah convoité : le mercato a débuté au Standard

Envoyés dans le noyau B, Nicolas Raskin et Selim Amallah attendent impatiemment une porte de sortie lors de ce mercato. Le départ de ces deux joueurs pourrait permettre au Standard de réinvestir selon Ronny Deila. "Si Nico et Selim partent, on pourra recruter un peu. Mais il y a le déficit à éponger aussi…" Pour Amallah, plusieurs clubs européens semblent intéressés par son profil dont Newcastle, Valence et Nottingham Forrest.

En cas de transfert, le club devra compenser ces deux départs selon Marc Wilmots : "On se tire une balle dans le pied. Il y a un manque de qualité. Je me mets à la place de l’entraîneur. Je veux bien qu’on m’enlève deux joueurs mais il faut les remplacer. Le Standard ne peut pas. Cette situation casse la dynamique. On lui a dit qu’il fallait tirer la saison comme cela et après on verra. Ce n’est pas le Standard ça", confiait-il dans la Tribune.

Le transfert de ces deux milieux apparait comme la clé pour la suite du mercato du Standard.