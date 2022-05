Intéressé par la réduction des déchets ? Zero Waste Belgium est à la recherche de nouveaux administrateurs !

Alors devenez bénévoles pour Zero Waste Belgium et accompagnez l’équipe lors d’actions ponctuelles et ludiques (marché anti-gaspi, festivals, salons…).

Zero Waste Belgium est une association qui sensibilise activement aux problématiques liées aux déchets et au gaspillage en Belgique. Leurs missions : sensibiliser le grand public, partager leur savoir, rassembler la communauté Zéro Déchet et appuyer les services publics.

Une équipe active qui veut inciter au changement par l’action et participer à la transition écologique vers une société plus sobre et économe en ressources.

Venez rencontrer Lucie, Pauline et Claire le mercredi 18 mai à 18h !