L’affaire a pris une nouvelle ampleur depuis peu, cinq de ces supporters estimant que la sanction était "disproportionnée" et "injuste".

Toujours selon la DH, ils ont donc fait appel à un avocat spécialisé, Guy San Bartolome, et prévoient de se présenter devant le tribunal de police de Bruxelles pour se défendre.

Ils estiment ne pas être à l’origine des débordements et expliquent avoir été provoqués pendant l’intégralité de la rencontre par les supporters de Seraing. A l’époque, l’affaire avait d’ailleurs déjà été évoquée devant le Comité disciplinaire pour le football professionnel de l’Union belge.

Celui-ci avait reconnu que certains supporters de Seraing s’étaient, bel et bien, dirigés vers les tribunes des supporters molenbeekois pour les provoquer. Des faits corroborés par certains journalistes présents au stade.

Les supporters en question avouent donc avoir envahi le terrain mais estiment qu’avant cela, ils avaient été provoqués par les supporters serésiens, ceux-ci n’ayant pas hésité - toujours selon les propos de la DH - à leur arracher les drapeaux à l’effigie du club, à leur lancer des gobelets et des fumigènes ou à les menacer de s’en prendre aux joueurs et au staff technique.

Quatre des cinq supporters réfutent d’ailleurs "tout acte de violence" de leur part. Le 5e estime n’a fait que répondre après avoir été frappé par les supporters adverses.

De son côté, l’avocat évoquera le principe d’égalité des citoyens devant la loi, de nombreux supporters serésiens n’ayant pas été sanctionnés par la Cellule Football pour leurs débordements (seulement 15 l’ont été).

Pour finir, l’avocat de la défense mettra en cause la responsabilité de Seraing, le club ayant oublié de fermer les grillages de la tribune visiteurs et n’ayant pas fait appel à suffisamment de stewards. Le but de ces cinq supporters ? Réduire la sanction à 1000 euros et 24 mois d’interdiction de stade, voire, dans le meilleur des cas, à 125 euros et 3 mois.