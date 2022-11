"Interdire les brassards 'One Love', c'est de la bêtise", estime un supporter belge croisé au stade

Le brassard ‘One Love’ fait couler beaucoup d’encre durant la Coupe du monde 2022 au Qatar. Certains supporters, comme Olivier (de Charleroi), ont tenu à apporter leur pierre à l’édifice.

"C'est une cause importante. Ce t-shirt a été fait il y a un mois environ. Ca nous permet de montrer aux Diables qu'on est avec eux. Interdire les brassards 'One Love', c'est de la bêtise. Je félicite l'équipe allemande pour ce qu'elle a fait. Ce qui est bien, c'est qu'on en parle. Ca ouvre les yeux ce qu'ils font, ou plutôt ne veulent pas faire, ici au Qatar. En interdisant le brassard, la FIFA a mis les projecteurs dessus, un peu comme avec l'alcool", explique-t-il en marge du match entre la Belgique et le Canada.

Et d’ajouter : "Le foot appartient à tout le monde. J'ai des amis gays ou lesbiennes, je suis très fier de les avoir comme amis. Ils et elles adorent le foot. Certains pays sont les premiers à dire qu'ils veulent s'ouvrir au monde. En faisant ce genre de polémique, ça prouve bien qu'ils ne le veulent pas. La FIFA dit vouloir faire avancer certains sujets, comme le racisme, la pauvreté, contre les discriminations. Le dire c'est bien, le faire c'est mieux."