Interdire l'alcool dans les camps scouts, mesure utile ou démagogique? "Le problème n’est pas du tout circonscrit aux mouvements de jeunesse"

Adrien Mogenet, porte-parole de la Fédération des Scouts de Belgique était l'invité dans l'actu sur la Première ce mardi matin. Il dit comprendre la décision, mais il ajoute : "j’imagine que l’intention est positive de la part de ces bourgmestres. Cela dit, malheureusement pour nous, les mouvements de jeunesse de manière générale, il s’agit d’une mesure qui, encore une fois, monte un peu en épingle des cas finalement, certes tout à fait abusifs, mais isolés de consommation d’alcool dans les mouvements de jeunesse et stigmatise les mouvements de jeunesse qui ne sont qu’un élément de l’équation."

"Effectivement, il y a sans doute dans certains cas et dans une certaine mesure, un problème avec l’alcool, mais qui est pour moi beaucoup plus large et qui concerne l’ensemble de la société."

Interdire l’alcool comme cela, c’est de la démagogie gratuite

Selon le ministre président de la Fédération Wallonie-Bruxelles, Pierre-Yves Jeholet : "Si l’on veut interdire la consommation d’alcool, pratiquer la tolérance zéro pour les camps scouts, il faut l’interdire partout. Interdire l’alcool comme cela, c’est de la démagogie gratuite."

Concernant les propos du ministre président, le porte-parole de la Fédération des Scouts de Belgique estime que : "C’est des propos évidemment dans ces termes-là qui lui appartiennent. Mais sur le fond, je pense que c’est tout à fait vrai. Le problème, évidemment, n’est pas du tout circonscrit aux mouvements de jeunesse. Ce n’est pas du tout circonscrit au moment des camps d’été non plus."

Adrien Mogenet, ajoute : "On est le seul pays du monde qui a le nom d’une bière pour son championnat de sport. Voilà, ça en dit long sur la place qu’on a donnée à l’alcool dans notre société de manière générale. Et ce serait un leurre de s’imaginer que les mouvements de jeunesse, et toutes les activités de jeunesse seraient à l’abri de cette tendance."