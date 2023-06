Interdiction du HHC en France : que sait-on de cette drogue de synthèse et de son usage en Belgique ?

Etant donné que le HHC est très récent, "on a très peu de recul sur ce produit", note Michaël Hogge. "Il a été plutôt étudié un peu chez l’animal ou sur des préparations in vitro. En revanche, chez l’humain, on a pour ainsi dire aucune information actuellement sur ses effets pharmacologiques, sur la manière dont la molécule se fixe précisément sur les récepteurs, ni sur les effets psychologiques et comportementaux. Donc là il y a vraiment un flou et on base de ce qui est rapporté par les usagers".

Malgré ce manque d’étude du HHC sur l’homme, des rapports anecdotiques de consommateurs suggèrent qu’ils pourraient être subjectivement similaires à ceux du cannabis. Sous certaines formes, les doses de HCC pourraient atteindre jusqu’à 99%, "ce qui soulève des inquiétudes quant aux implications possibles pour la santé publique de la disponibilité de ces substances", indique l’Observatoire européen des drogues et toxicomanies (OEDT).

Ils ont notamment rapporté que les effets psychotropes du HHC "présentent un risque d’abus et de dépendance équivalent à celui du cannabis". A plus court terme, l’usage du HHC expose dans de nombreux risques dont des tremblements, des vomissements, de l’anxiété, des malaises ou de la tachycardie.

Le HCC, comme les autres drogues fabriquées en laboratoire, "donne des dommages sanitaires importants et parfois plus importants que les drogues classiques qu’il imite", met en garde Michaël Hogge d’Eurotox.

C’est donc en raison de l’impact du HHC sur la santé que la France, via son agence nationale de la sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM), a décidé de rejoindre l’Autriche, la Belgique, le Danemark et le Royaume-Uni en interdisant la vente et la consommation de ce produit sur son territoire.

Vous êtes consommateurs ou l’un de vos proches l’est, vous avez besoin d’aide ou vous avez des questions concernant la consommation de drogues, vous pouvez contacter, de manière anonyme, la ligne d’écoute de l’asbl Infor-Drogues au 02 227.52.52.