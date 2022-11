Interdiction des véhicules les plus polluants en Wallonie : un couple de retraités n’a pas les moyens pour une autre voiture

L’année 2023 suscite pas mal d’inquiétudes chez de nombreux conducteurs wallons. A partir du 1er janvier, interdiction de rouler avec des vieux véhicules, plus aux normes, devrait progressivement arriver en Wallonie. Un couple de retraités de Walcourt n’a ni les moyens, ni l’envie de changer de voiture à leur âge.

Le moteur tourne comme une horloge, la voiture démarre sans problème mais voilà, la vieille Audi de Gisèle et Albert ne devrait théoriquement plus pouvoir rouler en Wallonie dès de début de l’année 2023. La norme Euro 1 (mais aussi Euro 0) ne sera plus admise sur les routes wallonnes. Pour eux, c’est une condamnation à l’immobilité à un âge qui ne permet pas de se déplacer en toute facilité : "Avant nous pouvions encore marcher mais plus aujourd’hui. Et en plus il n’y a pas de bus ici alors comment fait-on ?", s’inquiète Gisèle.

Avec une voiture qui ne réalise que 10.000 kilomètres par an utilisée essentiellement pour aller au magasin, chez le pharmacien, le médecin ou à l’hôpital, leur vieille Audi qui de presque 30 ans et plus de 360.000 kilomètres, rend pourtant encore bien des services. Et si elle roule encore, c’est parce qu’Albert en prend le plus grand soin. Avec 2000€ de pension par mois pour eux deux et un loyer à payer, ils ne peuvent pas se permettre d’acheter un modèle plus récent.

Mais Albert et Gisèle comme les 4500 autres propriétaires de véhicules concernés auront peut-être tout de même un peu de répits.

Le gouvernement wallon planche sur la possibilité de retarder de deux ans la mise en application de l’interdiction de circuler avec des véhicules aux normes Euro 0 et Euro 1. Notamment parce que les arrêtés d’application de ces nouvelles règles ne sont toujours pas prêts.