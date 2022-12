Interdiction des feux d'artifice à Bruxelles : la vente continue normalement au centre-ville

Au palais des cotillons, magasin de déguisements qui vend des feux d’artifice au centre de Bruxelles, un père et son fils se pressent afin de s’approvisionner pour les fêtes. Ils découvrent l’interdiction avec surprise : "Je n’étais pas au courant ! C’est nouveau ça ?". Pour ce papa qui a cédé aux demandes de son fils, "Ce sera le risque à prendre. On veut faire plaisir aux enfants, c’est un moment qui n'arrive qu'une fois par an, on ne va pas gâcher le plaisir" dit-il en souriant. De l’autre côté du comptoir, le gérant du magasin Alexandre Portal l’assure : les vendeurs expliquent bien les différentes interdictions aux clients. L’artificier avoue tout de même que cela ne décourage que rarement les acheteurs.