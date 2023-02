Interdiction de TikTok pour les collaborateurs de la Commission européenne : un geste plus "symbolique" qu’efficace ?

Et pourtant, ajoute le politologue, il faudrait aller plus loin : "Tout le système internet devrait être protégé de façon adéquate : le cyberespionnage a été inventé par l’Agence nationale de la sécurité (NSA) américaine. Aujourd’hui, avec la montée des réseaux sociaux, cette forme d’espionnage est devenue extrêmement présente. Et il ne faut pas oublier que malgré une interdiction de TikTok sur les dispositifs de service, les réseaux sociaux américains restent présents à l’étranger et peuvent donc être espionnés. Et ce, malgré tout les systèmes de protection mis en place par la NSA. Aujourd’hui, cette interdiction en Europe me semble plus symbolique qu’autre : l’objectif est de frapper les esprits."

Même son de cloche pour Axel Legay : "Je vois deux enjeux. Le premier est symbolique : interdire TikTok pour les fonctionnaires correspond à envoyer un signal de défiance et à dire 'nous ne dépendons pas de vous'."

Le second, poursuit l’expert, touche au modèle économique des géants de la tech extra-européens : "L’on peut se demander ce qu’on veut en Europe sur le long terme : la créativité que nous avons ainsi qu’un projet commun autour de la technologie européenne pourraient unir les 27 et les aider à ne plus dépendre d’autres pays".