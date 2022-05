Interdiction de pulvériser près des cours d'eau: les cultivateurs réclament des indemnités

"Ici, j'ai le ruisseau derrière moi, et à côté de ce ruisseau, il y a six mètres sur lesquels on m'interdit de cultiver" explique Roger Bataille, agriculteur à Lens-Saint-Servais. "On doit implanter une bande appelée CVP, Culture Végétalisée Permanente, sur laquelle il ne peut donc y avoir ni engrais, ni produits phytos".

Si la mesure a été prise, "c'est parce qu'il était temps d'agir" dit la ministre de l'Environnement, Céline Tellier. "Il y a en fait des soucis de pollution des masses d'eau, tant pour l'eau potable que pour les cours d'eau, parce qu'il y a des transferts venant de l'agriculture, d'engrais, de fertilisants, de pesticides, de phosphates... qui vont se déplacer et aller dans l'eau."

Nous ne sommes pas contre le principe, mais nous voulons être indemnisés pour la perte de rentabilité

Les agriculteurs demandent des indemnités pour compenser leur perte de revenus: "On ne peut pas cultiver, donc on n'a pas de rentabilité" confie l'agriculteur. "Au contraire, on a des frais d'entretien. Nous ne sommes pas du tout contre ce principe, mais ce que nous aurions voulu, c'est d'être indemnisés pour la perte de rentabilité."

Le semis du couvert végétalisé rendu obligatoire a été réalisé. Les agriculteurs devront entretenir les surfaces. "Il y a des frais d'entretien" poursuit-il. "Comme vous tondez votre pelouse tous les 15 jours, ici, on va tondre tous les mois en pleine croissance, donc ce sont quand même des frais importants."

"Le manque à gagner est minime" selon la ministre

Les pouvoirs publics vont-ils mettre la main au portefeuille? La ministre répond: "Le manque à gagner pour l'agriculteur qui respecte la législation, qui aujourd'hui déjà ne met pas de fertilisants, ne met pas de produits phytosanitaires, le manque à gagner de ce couvert végétal est minime. Et donc le choix que le gouvernement a fait, c'est de ne pas donner cette indemnité encore supplémentaire parce qu'on était en-dessous du seuil du coût administratif de la mesure."

La ministre invite les agriculteurs à se tourner vers les aides de la Politique Agricole Commune et leur propose des plantations: "Une haie dans laquelle la SPGE (ndlr: Société Publique de Gestion de l'Eau) fait tout le travail de chantier, vient installer la haie, fournit les plans gratuitement, et fournit également une aide symbolique d'un euro par mètre supplémentaire sachant que, par ailleurs, l'agriculteur pourra valoriser bien sûr cette haie avec par exemple la production de petits fruits ou la valorisation de la taille des haies pour les animaux, pour de la bioénergie, pour de l'ombrage pour le bétail, etc."

La Fédération Wallonne de l'Agriculture confirme la crispation entre la ministre Tellier et les agriculteurs, car en Flandre, les dispositions sont différentes.